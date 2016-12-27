PARA PARA PARA!

27 Aralık 2016 12:05

1- Basında ve görsel medyada sansasyonel haberler ve yorumlar yaparak büyük PARALAR kazanan uslupları belden aşağı, bilgileri tartışılır, içlerinde pisikopat ve üşütüklerinde (R.O.K) gibi) bulunduğu medya mensupları.

2- Fanatik gazeteci ve yorumcular.

3- 20 yıldır paralı askerlerle yönetilen hakem camiası yöneticilerinin menfaat ve iskemle savaşları.

4- Son zamanlarda maaşa da bağlanan hakemlerin menfaat ve maç savaşları

5- Tüm kulüp yöneticisi ve federasyon delegelerinin siyasi bağımlılıkları

6- Bu etkenler altında göreve gelip şahsiyetlerini kaybeden emir alarak iş yapan MHK yöneticiler ve hakemlere adil davranamayan gözlemciler.

Not:Bunları yapılan yorumlara bağlıyorum.Yoksa benim bu insanlarla işim olmaz.

Ülkemizin futboluna harcanan para ve yayıncı kuruluşa ödenen paralar ortada. Peki tribünlerde ne kadar seyirci var? Büyük bir hayal kırıklığı! İşte bu ahval ve şeriat içinde hakemlerden düzgün maç idare etmelerini beklemek hayalden başka bir şey değildir. Bu hafta biri aday 5 FIFA hakemi öyle bariz hatalar yaptılar ki sanırsınız bunlar namzet hakem.

Başarılı bir hakemin en büyük meziyeti AVANTAJ uygulamasıdır. Ali Palabıyık yaptığı büyük hatalara bir yenisini daha ekledi. En büyük ceza GOL dür. Bekleyip golü verecekti ve oyuncuya sarı kart göstermesi gerekirdi. Bunu kural emrediyor. Bunu yapamıyorsan hakemlik yapmayacaksın.

Cüneyt Çakır yaptığı hatanın üstüne birde tüy dikti.

Halis Özkahya Boks maçındaki gibi yumruk atan Bruma'ya ancak bir sarı kart gösterebildi. Pozisyona 2 metre yakındı. Demekki ya korktu yada Galatasaylılara yaranmak için EYYAM yaptı.

Hüsyin Göçek kendisinden hiç beklenmeyen büyük bir hata yaptı ve bomba gibi nizami golü iptal etti.

Halil Umut Meler. Koltuk altından geçen ve yüzünü toptan korumak için kollarını yüzüne kapayan oyuncunun hareketine elle oynama gerekçesiyle penaltı verip kırmızı kart gösterdi. Böylelikle iyi hakem olma yolundaki UMUTLARI zedeledi.

Bu haftaya damga vuran en büyük ayıp bir TV programında sanki alkollüymüş gibi davranan ve abuk sabuk laflar eden bir yorumcunun programında eski bir hakemin söyledikleriydi. Maç ve hakem yorumu bitti KEDİ ve HİNDİ meselesi konuşuldu. Bir de bu adamları dinleyip etkilenen hakemler var. Bakın Türk futbolunu etkileyen ne etkenler var duydunuz mu?

Bizim ERMAN yemin ediyor işin içinde tezgah var diye. Bence yukarıda yazdığım sebebler mi etkiyor acaba? Ve gelelim Vehbinin Kerrakesine.

İlk yarı sonuçlandı.Netice hakemlik açısından büyük fiyasko. Yusuf Namoğlu istifa etsin de biz gelelim çabasında olan birçok eski hakem var. Onlarda bu camiayı arkadan vuruyorlar. Başarısız olsunlar diye ellerinden geleni yapıyorlar. Benim kanaatim İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR. Değişen bir şey olmaz. Herkes MAAŞINI alır keyfini sürer. Ha bir de yazmadan geçemeyeceğim. Büyük bir gazetenin Galatasaraylı fanatik yazarı Halis Özkahya'ya üç yıldız vermiş (A.N.K). Herhalde böyle devam etsin diye!!

Ayıp Ayıp utanın be...

Haftanın değerlendirmelerini kısa keseceğim. Başarılı hakemleri de zan altında bırakan kötü hakemleri adalete davet ediyorum..

Adana-Başakşehir-Hüseyin Göçek

Kendisinden beklenmeyen bir davranışla yardımcı hakeme giderek klasını yerlebir etti. Başakşehir'in 2 puanına kan doğradı. Notu.7.5

Beşiktaş-G.Antep-Serkan Çınar

Haftanın iyi maç yöneten hakemlerinden biriydi. Notu 8.3

Ç.Rize-Osmanlı-Cüneyt Çakır

Maçın neticesini değiştiren skandal bir yönetim gösterdi. Notu 5

Kayserispor-Karabükspor-Halil Umut Meler

Çok büyük bir hata ile bir takımın kaderi ile oynadı. Notu 5

Akhisar Bel-A.Konya-Ümit Öztürk

Hatasız maç yönetti. Tebrikler. Notu 8.5

Antalya-Kasımpaşa-Fırat Aydınus

Kasımpaşalılar isyan ediyor ama golden önce verilen faul doğru. Hakem başarılıydı. notu 8.3

GSaray-A.Alanya-Halis Özkahya

Yine eyyamcılıklarına başladı ve Brumaya kırmızıkart göstermeyerek rengini belli etti. Notu 5

G.Birliği -Bursa-Mete Kalkavan

Vasat bir maç yönetti. Notu 8.2

Trabzon-FBahçe-Ali Palabıyık

Rezaleti herkes gördü. Allahtan penaltı golle sonuçlandı. Notu 5



Özcan Oal