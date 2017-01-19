Ben de Yıldırım Demirören'e alternatif sorular sormak istedim.

Sorularım şu şekilde:

1) Futbol federasyonu başkanlığına aday olmadan dönemin başbakanı günümüzün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aday olmanız yönünde talimat aldınız mı?

2) Beşiktaş Başkanı olduğunuz dönemde mali konularda "UEFA'YA YALAN BEYANDA BULUNMAKTAN" Beşiktaş futbol takımı Avrupa'dan men edilirken, Besiktaş'ta mali işlerin başında olan Hüsnü Güreli bugün hangi yüzle Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir? UEFA tarafından sahte belge gönderdiği tescillenen Hüsnü Güreli'nin federasyonda da yalan beyanda bulunmadığına nasıl güvenebiliyorsunuz?

3) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHK başkanlığına getirilen Yusuf Namoğlu'nu FETÖ'cü olmadığı için göreve getirdiğinizi söylüyorsunuz; bu durumda görevden alınan eski MHK başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu mu anlamalıyız? Eğer öyle ise 2015-2016 futbol sezonu şampiyonluğunu FETÖ'cü Kuddusi Müftüoğlu mu belirlemiştir?

4) 15 Temmuz'daki kalkışma sonrası 26 Temmuz itibariyle MİT'ten tüm federasyon çalışanları için FETÖ'cü olup olmadıkları hakkında araştırma istediğinizi ve bazı kişileri uzaklaştırdığınızı söylüyorsunuz. Oysa bu tarihten tam 2 ay sonra 25-26 Eylül tarihlerinde MİT'teki FETÖ'cülere karşı geniş çaplı bir operasyon yapıldı ve MİT'teki FETÖ'cüler bu tarihten sonra açığa alındı. O zaman sizin federasyondaki FETÖ'cüler için yaptırdığınız araştırmayı MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler mi yapmış oluyor?

5) Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır MİT'in yaptığı araştırma sonucunda FETÖ'cü olduğu için mi federasyondaki görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı?

6) Profesyonel hakemlerin formsuz olma hakkı olmadığını söylediniz. O zaman çok kötü maç yönettiği halde "nasılsa garanti paraları ödeniyor" mantığıyla gözlemciler tarafından düşük not verilemeyen profesyonel hakemler, kötü performanslarına rağmen kasıtlı olarak mı maç almaya devam ediyorlar?

Yıldırım Demirören'in bu soruların hiç birisine cevap veremeyeceğini biliyorum ama ben yine de sorayım..!