Zoran Tosic, gelecek hafta netleşecek

08 Ocak 2017 00:48

Trabzonspor bir süredir takip ettiği CSKA Moskova'nın Sırp kanat oyuncusu Zoran Tosic için ilk teklifini yaptı.

Zoran Tosic'i ilk olarak Ural maçında izleyen ve beğenen bordo-mavililerde ilk resmi temas 15 gün Başkan Muharrem Usta tarafından kurulmuştu. Serdar Taşçı ve Ivelin Popov için Moskova'ya yaptığı çıkarma sırasında Tosic için de CSKA'lı yöneticilerle bir araya gelen Usta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rus oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmişti.

Pazartesi günü Moskova'ya gidecek ve CSKA yönetimi ile masaya oturacak olan Zoran Tosic, beklediği şartlarda sözleşmesini uzatamazsa Trabzonspor'a imza atacak.

Zoran Tosic kimdir?

29 yaşındaki Sırp oyuncu Zoran Tosic, CSKA Moskova'da forma giyiyor. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu Zoran Tosic, Zrenjanin altyapısında yetişti.

2007 yılında Zrenjanin'den Partizan'a transfer olan Zoran Tosic, burada gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekti. Zoran Tosic, 2009 yılında ise Manchester United'a transfer oldu. Köln'de kiralık olarak forma giydi. 2010'de ise CSKA Moskova'ya transfer oldu.

CSKA Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zoran Tosic, bu sezon 19 maçta 1 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.