Ziraat Türkiye Kupası'nda kar tehlikesi

27 Aralık 2016 11:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk devrenin son maçları bu hafta içi oynanacak. Ancak son haftalarda ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının özellikle Çarşamba ve perşembe günkü mücadeleleri ciddi bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bu iki günde yapılacak 11 karşılaşmadan 6'sı kar yağışı altında oynanacak

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarının programı ve maç günü tahmini hava durumları:

(Not: Kar yağışının olması beklenen maçlar kırmızı renkle gösterilmiştir)

28 Aralık 2016 Çarşamba:

Darıca G.Birliği - Kayserispor (Yoğun kar yağışlı 2/4 derece)

İnegölspor - Kasımpaşa (Karla karışık yağmurlu 1/3 derece)

Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor (Yağmurlu 2/7 derece)

Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor (Kar yağışlı -6/-2 derece)

Göztepe – M. Başakşehir (Yağmurlu 4/10 derece)

Tuzlaspor - Galatasaray (Karla karışık yağmurlu -1/5 derece)

29 Aralık 2016 Perşembe:

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Kar yağışlı -3/-1 derece )

Bursaspor - Aydınspor 1923 (Kar yağışlı -1/2 derece)

Şanlıurfaspor - Osmanlıspor (Yağmurlu 4/8 Derece)

Kızılcabölükspor - Trabzonspor (Kar yağışlı 0/3 derece)

Fenerbahçe - Menemen Bld. (Kar yağışlı 1/4 derece)