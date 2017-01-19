Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti

19 Ocak 2017 19:59

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda 5. maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, puanı 13’e yükseltti ve lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, son maçını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.

Maç Vodafone Arena’da

Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda Fenerbahçe ile eşleşti. C Grubu’nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği’nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş’ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat’ta Vodafone Arena’da gerçekleşecek.