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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. ve 6. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5 ve 6. hafta karşılaşma programı açıklandı. 5 ve 6. hafta müsabaka programı şöyle...


11 Ocak 2017 22:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. ve 6. hafta programı açıklandı.

Galatasaray ile Elazığspor, 17 Ocak Salı günü saat 19.45'te Elazığ'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gümüşhanespor, 18 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Gümüşhane'de oynayacak.

Fenerbahçe, 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Gençlerbirliği ile başkentte karşılaşacak.

Beşiktaş ise 19 Ocak Perşembe günü saatm 18.00'de Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bir sonraki haftanın programı ise şöyle:

24 Ocak Salı

Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor (TT Arena) 18.30

25 Ocak Çarşamba

Fenerbahçe - Amed Sportif (Ülker Stadı) 18.30

26 Ocak Perşembe

Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Stat belli değil) 16.00

Kayserispor - Beşiktaş (Kadir Has Stadı) 18.00

Etiket: ziraat türkiye kupası


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