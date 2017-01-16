Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta programı

16 Ocak 2017 22:50

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı 17 Ocak Salı günü oynanacak Boluspor - Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Boluspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Elazığspor deplasmanında üç puan için mücadele edecekken, Fenerbahçe de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Arena’da Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

17 Ocak Salı

12.00 Boluspor - Kayserispor: A2

12.00 Anagold 24 Erzincanspor - Tuzlaspor: A Spor

14.00 İnegölspor - Çaykur Rizespor: A Spor

16.00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor: A Spor

17.45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: A2

19.45 Elazığspor - Galatasaray: ATV

18 Ocak Çarşamba

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor: A Spor

14.00 Gümüşhanespor - Trabzonspor: A2

14.00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor: A Spor

16.00 Göztepe - Sivasspor: A Spor

18.00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor: A Spor

20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: A2

19 Ocak Perşembe

13.00 Kırklarelispor - Şanlıurfaspor: A Spor

16.00 Gaziantepspor - Osmanlıspor: A2

18.00 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: A2

20.00 Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor: A Spor