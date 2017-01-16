Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı 17 Ocak Salı günü oynanacak Boluspor - Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Boluspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Elazığspor deplasmanında üç puan için mücadele edecekken, Fenerbahçe de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Arena’da Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
17 Ocak Salı
12.00 Boluspor - Kayserispor: A2
12.00 Anagold 24 Erzincanspor - Tuzlaspor: A Spor
14.00 İnegölspor - Çaykur Rizespor: A Spor
16.00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor: A Spor
17.45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: A2
19.45 Elazığspor - Galatasaray: ATV
18 Ocak Çarşamba
12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor: A Spor
14.00 Gümüşhanespor - Trabzonspor: A2
14.00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor: A Spor
16.00 Göztepe - Sivasspor: A Spor
18.00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor: A Spor
20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: A2
19 Ocak Perşembe
13.00 Kırklarelispor - Şanlıurfaspor: A Spor
16.00 Gaziantepspor - Osmanlıspor: A2
18.00 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: A2
20.00 Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor: A Spor