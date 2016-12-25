25 Aralık 2016 20:31

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, takımının 1-0 yenildiği Akhisar Belediyespor maçını değerlendirirken şunları söyledi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Braga maçından sonra lige yöneldik oynadığımız 6 maçta 14 puan aldık. Ligi istediğimiz yere taşıdık. Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarından ise umduğumuz futbolu sahaya yansıtamadık. Sezon başında 24 puan bizim için kötü değildi. Ancak çıkışa geçtikten sonra bu puanda kalmak bizi üzdü. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, ikinci yarı ise oyun ritmini yakalasak da pozisyon zenginliği rakibimizdeydi. Zeminin bozuk olması da Akhisar Belediyespor'a yaradı."