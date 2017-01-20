20 Ocak 2017, Cuma

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Zeljko Obradovic: "Mükemmel bir takımı yendik"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Mükemmel bir takımı yendik" dedi.


20 Ocak 2017 00:30

THY Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Panathinaikos'u 84-63'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Mükemmel bir takımı yendik. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu akşam savunmada ve hücumda agresif oynamamız gerekiyordu. Ekpe Udoh'un olmaması stratejimizi değiştirdi. Oyunumuzdan çok memnun kaldım. Çok önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"Basketbolu çok seven bir oyuncu"

Sırp çalıştırıcı, karşılaşmada etkili olan genç oyuncu Ahmet Düverioğlu hakkında ise, "Ahmet çok güzel oynadı ve bu bizim için çok önemliydi. Birkaç hafta önce söylemiştim, basketbolu çok seven bir oyuncu ve böyle bir şansı hak ediyordu. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Düverioğlu: "İnanılmaz atmosfer vardı"

Sarı-lacivertli basketbolcu Ahmet Düverioğlu ise maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İyi top paylaştık takım olarak. En önemlisi savaştık" dedi.

Panathinaikos cephesi

Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Çok net bir şekilde daha iyilerdi. İlk 7 dakika iyi oynadık daha sonra akılla oynamayı bıraktık, hücumda ve savunmada kötü kararlar aldık. Maçı ikinci çeyreğin sonunda kaybettik. Daha sonra savaşmaya çalıştık ama geri döndüremedik. Bu akşam çok kötüydük. Eski halimize dönmemiz gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Etiket: Fenerbahçe, Zeljko Obradovic



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