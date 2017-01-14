Yusuf Yazıcı: Hocama teşekkür ediyorum

14 Ocak 2017 01:28

Bursaspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 5 maçta 399 dakika oynadı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İşte maç sonu açıklamaları;

"Bana güvenip, beni oynatan hocama teşekkür ediyorum. Seri yakalayıp, Trabzonspor'un hak ettiği yerlere gelmek istiyoruz."

Yusuf Erdoğan'dan Yazıcı'ya övgü dolu sözler

Yusuf Erdoğan ise maç sonuc açıklamalarında, Yusuf Yazıcı'yı övdü ve "Kardeşim Yusuf Yazıcı'yı tebrik ediyorum. Trabzon altyapısının emin ellerde olduğunu gösterdiler. 10 üzerinden 100 veriyorum ona. Ayağına, yüreğine sağlık." ifadelerini dile getirdi.