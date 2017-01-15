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Yusuf Şimşek: Galibiyeti kaçırdık

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Adana Demirspor karşısında galibiyeti hak eden taraf bizdik” dedi.


15 Ocak 2017 22:02

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Adana Demirspor karşısında galibiyeti hak eden taraf bizdik” dedi.

Adana Demirspor deplasmanından alınan 1 puanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Ligde konum bakımından gerçekten iyi bir durumda değildik. Planlarımızda devre arasında transfer yasağını kaldırmak vardı fakat şu ana kadar açamadık hafta içi açmayı düşünüyoruz. Maça gelince Adana Demirspor karşısında galibiyeti hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Özellikle ilk yarı çok pozisyona girdik ama gol atamamak üzücü. 60. dakikadan sonra nedense biz 10 kişi kalmış gibi geriye çekildik bu durum açıkçası beni rahatsız etti. Baktığımızda da deplasmanda alınan bir puan iyidir. Taraftarlara güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Adana Demirspor maçı artık geride kaldı önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyuncularımı kutluyorum vermiş oldukları mücadeleden dolayı ve Adana Demirsporlu futbolcuları da kutluyorum 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz mücadele ettiler. Her iki takıma da birer puan hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Etiket: yusuf şimşek, mersin idman yurdu


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