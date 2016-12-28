28 Aralık 2016 02:49

Trabzonspor, Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederken maçın kırılma anı Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kartla oyundan atılıp, Fenerbahçe'nin Fernandao ile 1-0 öne geçtiği andı. Pozisyonun kahramanı Yusuf Erdoğan maçtan sonra, "elimi topa götürmek istemedim ama refleks. Penaltı doğruydu. Oyundan atıldığımda ise aklıma bir Dünya Kupası (Uruguay-Gana) maçı geldi. O maçta bir oyuncu (Luis Suarez) benim gibi topu elle çıkarmış, rakip oyuncu ise kazanılan penaltı golünü atamamıştı. Sonra aleyhine penaltı verilen takım tur atlamıştı. Hep bunun için dua ettim" sözlerini kullandı.

''Golü ver! Yusuf'u atma''

Avni Aker'deki son maçı Fenerbahçe karşısında kaybeden Trabzonspor'da ilginç diyaloglar maça damga vurdu. Bunun başında penaltı pozisyonu sırasında Uğur Demirok'un hakem Ali Palabıyık'a yaptığı itiraz geldi. Uğur, Palabıyık'a, "bırak zaten gol oldu. Bir de çocuğu atma. Penaltıyı da verme işte" çıkışı yaptı. Hakem ise, "o ne demek Uğur? " cevabını vermekle yetindi.