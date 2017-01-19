19 Ocak 2017, Perşembe

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Yürüyen Köşk, Fenerbahçe’nin müzesinde

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Kasım ayı içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Yürüyen Köşk maketi hediye etmişti. Yürüyen Köşk maketi, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’ne konuldu.


19 Ocak 2017 17:08

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Kasım ayı içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Yürüyen Köşk maketi hediye etmişti. Yürüyen Köşk maketi, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’ne konuldu.

İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda düzenlenen Yürüyen Köşk Koşusu’na katılmak için İstanbul’a giden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yakın diyalogu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı da aynı gün ziyaret etmişti. Ziyarette Başkan Salman, Başkan Yıldırım’a Yalova’nın simgesi Yürüyen Köşk’ün maketini hediye etmişti. Başkan Yıldırım, ziyaret sırasında kulübün müze müdürüne maketi teslim ederek en iyi şekilde müzede sergilenmesi ve muhafaza edilmesi talimatını vermişti. Yürüyen Köşk maketi Aziz Yıldırım’ın talimatı doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’nde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli yanında sergilenmeye başlandı. Müzeye giden sporseverler Yürüyen Köşk maketini de görerek hikayesini öğrenme fırsatını yakalıyorlar.

“Renklerine gönül verdiğim, Fenerbahçe’mizin değerli Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ile yakın ilişkiler içerisindeyiz” diyen Başkan Salman, şunları söyledi:

“Sık sık başkanımız ile çeşitli sebepler nedeniyle bir araya geliyoruz. Kendisinden birçok konuda destek gördük. Son olarak tanıtımına büyük önem verdiğimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize mirası Çevre Abidesi Yürüyen Köşk konusunda desteklerini aldık. Kendisine yapmış olduğum bir ziyaret sırasında köşkün maketini hediye olarak verdim. Müzede maketi sergileyebileceklerini bize ileterek bizi çok mutlu etti. Maket sayın başkanımızın talimatı doğrultusunda müzede sergilenmeye başladı. Katkılarından dolayı şahsım ve Yalovalı hemşehrilerim adına kendisine çok teşekkür ediyorum”

Kaynak: DHA

Etiket: atatürk, yürüyen köşk



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