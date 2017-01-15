Yine bir hakem faciası...

Serkan Çınar, yan hakemlikten birilerinin(!) zorlaması ile, Orta hakemliğe geçiş yapmış, ancak asla ÜST KLASMAN HAKEMİ OLMAYI HAKETMEMİŞ BİR TİP..

Yönettiği maçlara bir bakın, en başarılı olduğu maç ta vasatın üzerine çıkamamış..

Maçın henüz 17. dk. sı Adana defansı önce FERNANDAO’ YA FAUL YAPIYOR, top JOSEF’ E gidince, arkadan aşil tandonuna tekmeyi yiyip yerde kalıyor..

Verilmesi gereken karar PENALTI + kırmızı kart. Verilen karar ise devam.

Maç boyu Adanaspor’ lu futbolcular topa girme görüntüsü altında, rakibe sürekli kasıtlı tekme atıyorlar. Sonuç sadece 3 sarı kart..

Yazıklar olsun sana o düdüğü verene..

YUSUF NAMOĞLU işi iyice azıttı..

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR KLÜP BAŞKANI İLE İKİ KEZ BAŞ BAŞA YEMEK YİYECEK KADAR FÜTURSUZ DAVRANABİLEN BİR ADAMDAN MHK BAŞKANI OLMAZ.

Nitekim canı yanan Aziz Yıldırım maçtan sonra yine esti gürledi..

Fazla söze gerek yok.

Bu noktada hemen belirtelim ki; kaybedilen iki puanın sorumlusu tek başına S. Çınar değil.

Çünkü; ADVOCAAT’ ta yaptığı bariz hatalarla, ona yardımcı oldu..

NASIL MI?

1-İlk on bire bakınca, ön liberoya JOSEF + M. TOPAL’ I yerleştirip onların önüne OZAN’ I yerleştirmek kimin fikri? Herhalde berim değil..

2-Sakatlık ve cezalılar göz önüne alındığında, forvet arkası oynayabilecek yegane oyuncu olan ALPER’ i kenarda bekletmek hangi akıl ve mantığın eseri?

3- Alper kreatif, ama Ozan düz bir oyuncu.. O halde oyunu kim kurup şekillendirecek Ozan mı? Haydi canım sende..

4- Aatıf devre arası kampında neredeydi? Dereğzı ‘n da tek BAŞINA ÇALIŞIYORDU.. O halde; kampa alınmayan Aatıf’ a ilk on bir de forma vermek için galiba Advocaat olmak gerek..

5- Robin Van Persie sakatlıktan çıktı ve maç eksiği var. Bu tamam.. Ancak; Alper’ i kenarda bıktın, o halde forvet arkasına Hollandalı’ yı yerleştirirsin, baktın ki yoruldu, 60’ da oyundan alırsın bu kadar basit..

6- Elinde Stoch var.. Adam sakat değil, ama ilk 18’ de neden yok? Üstelik KENAR OYUNCUSU OLARAK ALDIĞIN KARAYEV FB’ nin standardında bir oyuncu değil.. Bire bir de adam eksiltme kapasitesi yok, ayrıca TAKIMLA BİRLİKTE OYNAMA ALIŞKANLIĞI DA YOK.. O halde; M. Topal sakatlanınca bile Alper dururken, Karayev’i oyuna almak niye, haydi gel de açıkla bakalım?

7- Bak hoca sen bu kafayı değiştirmezsen, haftaya oynanacak BAŞAKŞEHİR maçında da puan kaybeder, LİGE TEMELLİ HAVLU ATARISIN.. Sonrasında, sen sağ bizler salim..

GEÇELİM MAÇA..

Fener’ li bazı oyuncuların akılları TATİL MODUNDAN çıkamamış..

Özellikle ilk yarıda sergiledikleri futbola bakınca, YAZIK BAŞKANIN EMEKLERİNE DEMEMEK için kör olmak gerek.

Son derece ruhsuz bir futbol, hocanın yanlış oyuncu tercihleri ile de birleşip, üstüne 17. Dk da verilmeyen NET PENALTI da gelince, bir puan almak bile aslında şansa kalmıştı..

Adana ise, hakemi de arkasına almanın verdiği rahatlıkla, istediği sertliği yaptı.. Yetmedi, oyundan net 15 dakikayı göz göre göre çaldı..

Üstüne; kalecisi İtandje hayatının kurtarışlarını yapınca bir puanı kolayca kaptı..

Yeni T. Direktörleri ise, Terim’ in yardımcısıymış(!) Ancak; bırakınız Süper Ligi, alt liglerde bile takım çalıştırmamış..

Bu futbol anlayışı ile Adana’ yı zor kümede bırakır.. Çünkü attıkları ilk golde Bonus kafalı Fouginho’ nun topu çalması KESİN FAUL..

İkinci gol ise, Skretel’in Magaye’ ye ikramı..

Her zaman böyle rakip defansın ikramı olan pozisyonlar bulamayacağı gibi, arkasında böyle bir hakem de bulamaz.

İşin garip tarafı da maç sonu beyanatında, çabuk havalara girdiğini görünce, Adana’nın beklediği mucizeyi gerçekleştirmesinin ne derece zor olduğuna kanaat getirdim.

Çünkü; 10 kişi ile kapalı savunma yaparak başarılı olacağını düşünüyorsa, 5 maç sonra performansını görürüz..

Son Söz: Maç sonu; “bu takımda bir şeyler değişmeli” diyen Advocaat önce aynada kendine bir baksın ve sorgulasın. Acaba ben nerede hata yaptım diye.. Atalarımız boşuna “balık baştan kokar” demişler..