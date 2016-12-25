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Yılın kalecisi Manuel Neuer

Bayern Münih’in Alman oyuncusu Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016’nın en iyi kalecisi ödülünün sahibi oldu.


25 Aralık 2016 14:01


IFFHS’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016’nın en iyi kalecisi belirlendi. Bayern Münih formasıyla lig ve Almanya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Manuel Neuer, topladığı 156 puanla peş peşe 4. kez ödüle layık görüldü.

Ödülü daha önce 4 defa kazanan Juventus’un İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, 91 puanla ikinciliği elde etti. Tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Portekiz Milli Takımı’nın kalecisi Rui Patricio ise 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Oylamada puanlar şöyle dağıldı:

1- Manuel Neuer (Bayern Münih) 156 puan
2- Gianluigi Buffon (Juventus) 91
3- Rui Patricio (Sporting Lizbon) 50
4- Claudio Bravo (Barcelona/Manchester City) 45
5- David De Gea (Manchester United) 37
6- Jan Oblak (Atletico Madrid) 31
7- Hugo Lloris (Tottenham) 29
8- Keylor Navas (Real Madrid) 18
9- Thibaut Courtois (Chelsea) 13
10- Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) 5
11- Petr Cech (Arsenal) 4
12- Samir Handanovic (Inter) 2
13- Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) 1

Etiket: Bayern Münih, Manuel Neuer



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