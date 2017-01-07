07 Ocak 2017, Cumartesi
> Spor Magazin > Yılın İlk Bombası! Burak Yılmaz ile Irmak Atuk Aşk Yaşıyor

Yılın İlk Bombası! Burak Yılmaz ile Irmak Atuk Aşk Yaşıyor

Adı Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa'yla aşk dedikodusuna karışan Burak Yılmaz'ın gitmeden önce de Irmak Atuk'la yakınlaştığı ortaya çıktı.


07 Ocak 2017 12:51

Kariyerini Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Milli futbolcu Burak Yılmaz, tatil için geldiği Türkiye'de aşk fırtınası estirdi.

CEYLAN VE ASLIŞAH'LA ANILMIŞTI

Çin liginin tatile girmesiyle geçtiğimiz ay soluğu İstanbul'da alan ünlü futbolcunun adı 2 hafta boyunca sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve Aslışah Alkoçlar'la anılmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Çin'e geri dönse de yeni bir dedikoduyu da ardında bıraktı.

BOŞANMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2 yıllık eşi ve kızları Nazlı ile Derin'in annesi İstem Yılmaz'dan boşanmak için gün sayan ünlü futbolcu, iddiaya göre güzel model Irmak Atuk'la geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda yakınlaştı.

SABAHA KADAR SAMİMİ SOHBET

Adları 2012 yılında da aşk dedikodularına karışan ikilinin mekanda geç saatlere dek samimi şekilde sohbet ettiği öğrenildi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan çiftin yaklaşık 3 saat sohbet ettikten sonra sabaha karşı 04.00'te mekandan ayrıldığı da konuşulanlar arasında…

İstanbul'a geldiği günden bu yana adı birçok ünlü güzelle yazılan yıldız futbolcunun çapkınlık maceraları bitecekmiş gibi görünmüyor. Bu arada Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la da geçtiğimiz hafta bir mekanda bir araya gelen Irmak Atuk'un Yılmaz'la yaptığı kaçamağın ortaya çıkması ise "Ünlü model, yakın dostlar Arda Turan'la Burak Yılmaz'ı birbirine düşürecek" esprisi yaptırdı.

1 AYDA 3 GÜZELLE

Burak Yılmaz'ın adı evli olmasına rağmen sürekli aşk dedikodularına karışıyor. Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa ile adı anılan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Irmak Atuk'la yakınlaştı.

RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve Aslışah Alkoçlar, adlarının Burak Yılmaz'la anılmasından rahatsız olmuştu.

Kaynak: Takvim

Etiket: Burak Yılmaz, Irmak Atuk


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia!

Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia!

Beşiktaş camiası onu konuşuyor!

Beşiktaş camiası onu konuşuyor!

Dev golcü için flaş hamle! Transferde son dakika

Dev golcü için flaş hamle! Transferde son dakika


Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro
Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu
Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor
Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?
İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası
Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia!


EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası - Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki Mehmet Ekici arasınd...
Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif - Galatasaray, Kolombiyalı golcü Harold Preciado'ya transfe...
Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor - Mitrovic'in Beşiktaş'a gelişiyle Rhodolfo boşa çıktı. Han...
Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor - Galatasaray, Genoa'nın Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'...
Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu - Riva ve Florya karşılığı TOKİ'den Galatasaray'ın kasasına...
Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor? Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor? - Aşil tendonu kopan Caner Erkin'e kritik uyarı!
Trabzonspor’dan Konate atağı Trabzonspor’dan Konate atağı - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un forvet hat...
Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Ç,n'e ...
Beşiktaş camiası onu konuşuyor! Beşiktaş camiası onu konuşuyor! - Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer...
Guardiola, Bilic'i darmadağın etti Guardiola, Bilic'i darmadağın etti - Manchester City, sezon başındaki performansından esintile...