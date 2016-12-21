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Yıldızlar karması maçı hangi kanalda?

Yıldızlar Karması dayanışma maçında forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamlar açıklandı.


21 Aralık 2016 20:14


Yıldızlar Karması dayanışma maçında forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamlar açıklandı.

Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, BJK Vodafone Arena'da 22 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak olan "Yıldızlar Karması" dayanışma maçında forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamlar belli oldu.
Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Oyuncular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Adriano, Fabri, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Vukoviç, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor) Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Todor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)

Kaynak: İHA

Etiket: yıldızlar karması



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