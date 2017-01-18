Yıldırım Demirören’den Beşiktaş’tan alacağı hakkında flaş açıklama

18 Ocak 2017 22:31

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ntvspor’daki Futbol Aktüel programında 4 gazetenin spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. Demirören, Fenerbahçe tarafından gündeme getirilen “Beşiktaş’tan alacağı para” konusunda açıklama yaptı. TFF Başkanı, federasyondaki görevi sürdüğü dönemde Beşiktaş’tan parasını almayacağını belirtti.

Yıldırım Demirören’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

“Federasyon başkanı olduğum günden bu yana, Beşiktaş’tan 100 milyon TL alacağım var. Fikret Başkan ile oturdum ve bir kısmını bağış yapacağım diye konuştum. Ama başka yerlere çekilir diye bıraktım. Ben, görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir. Mehmet Ali Aydınlar da Federasyon başkanı seçildiğinde, Fenerbahçe’nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler olabilir.”