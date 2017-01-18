Yıldırım Demirören Fatih Terim-Arda Turan krizinde yaşananları açıkladı

18 Ocak 2017 22:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ntvspor’da katıldığı programda Fatih Terim-Arda Turan krizinde yaşananlarla ilgili konuştu. Demirören, milli takımda yaşanan durumun abartıldığını ve her iki tarafın da kendilerine göre haklı olduklarına inandığını belirtti.

Demirören’in sözleri şöyle;

“Milli takımda çıkan olay kriz primi diye yazıldı! Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu. 1 sene sonra primde konusunda olay çıktı! Belli bir yere kadar bizim de duruma müdahale etmemiz gerekiyordu. Bana göre Fatih Terim-Arda Turan olayında kendilerine göre haklı nedenleri vardı. Biz bu krizin biteceğini biliyorduk.

Emre Belözoğlu konuya son dakikada girdi. Kendisine teşekkür ettim. Kosova maçına gitmeden o liste açıklanacaktı ama belki Emre bu işi 1-2 saat hızlandırdı. Çok iyi niyetli davrandı.

6 veya 7 oyuncumuz vardı kadroya alınmıyordu. Olay sadece Arda Turan ve Fatih Terim tartışmasına döndü. Ben, Fatih hocamla yaptığım konuşmada bu krizin Kosova maçında çözüleceğine inandım. Sonunda tatlı bir şekilde olay çözüldü. Milli takım toparlanma dönemine girmişti. Bu olayın bir daha gündeme gelmesi imkansız.”