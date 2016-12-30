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Yeşilgiresun Belediyespor'a Balıkesir şoku

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Best Balıkesir, Yeşilgiresun Belediyespor'u 81-76 yendi.


30 Aralık 2016 22:03


Maçın başında oyuna ağırlığını koyan Best Balıkesir, Nichols ve Ofoegbu ile üst üste sayılar bularak ilk periyodu 18-16 önde tamamlandı.

İkinci periyoda da hızlı başlayan ev sahibi takım, iyi savunması sonrası ilk molaya 25-18 önde girdi. Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin son dakikalarında üstünlüğü rakibine kaptırmayan Best Balıkesir, devreyi 36-32 galip kapattı.

Üçüncü çeyrekte, Ivanov, Okben Ulubay ve Enes Berkay Taşkıran ile sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor'a, Best Balıkesir Nichols, Golubovic ve Ofoegbu'nun sayılarıyla karşılık verdi. Ev sahibi ekibin boş döndüğü hücumları iyi değerlendiren Yeşilgiresun Belediyespor, periyodu 49-48 önde kapatan taraf oldu.

Son periyoda hızlı başlayan Best Balıkesir, özellikle iyi savunmasıyla Yeşilgiresun Belediyespor'un oyun kurmasını zorlaştırdı. Son dakikalarda, hücumda daha iyi organize olan Best Balıkesir, karşılaşmayı 81-76 kazandı.

Maçın en skorer ismi Yeşilgiresun Belediyespor'dan Okben Ulubay (21 sayı) olurken, Best Balıkesir'den Ofoegbu 19 sayı üretti.

Best Balıkesir: 81 - Yeşilgiresun Belediyespor: 76

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal

Best Balıkesir: Kelley 14, Nichols 14, Andrews 15, Ofoegbu 19, Golubovic 6, Pastal, Murat Kozan, Ümit Sonkol 2, Yunus Akçay 11

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Emircan Koşut 2, Okben Ulubay 21, Gill 11, Doğuş Özdemiroğlu, Ivanov 12, Murry 6

1. Periyot: 18-16

Devre: 36-32

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkanlar: 37.44 Enes Berkay Taşkıran, 39.40 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

Etiket: Basketbol



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