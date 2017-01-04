04 Ocak 2017, Çarşamba
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Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karamayev, bugün İstanbul'da olacak.


04 Ocak 2017 16:00


Genç oyuncu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 6 Ocak'ta takımla birlikte Antalya kampına gidecek.

Fenerbahçe'nin bugün İstanbul'a getireceği Oleksandr Karamayev, yarın sağlık kontrolünden geçecek. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna dahil ettiği Ukraynalı futbolcu, sağlık kontrolünün ardından takıma dahil olacak. Devre arası kampını 6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacak olan Fenerbahçe, yeni transferini de kampa yetiştirecek.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ OLEXANDER KARAVAEV KİMDİR?

Zorya'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olduğu belirtilen Karavaev, orta sahanın hem sağında hem de solunda forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olduğu iddia edilen Oleksandr Karavaev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.

Etiket: Oleksandr Karamayev haberleri, Fenerbahçe, son dakika



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