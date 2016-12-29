29 Aralık 2016 10:58

Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği’yle deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Anderson Talisca, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yoğun tedavi ve bireysel çalışmanın ardından önceki akşam Boluspor’la Türkiye Kupası’nda oynanan mücadelede takımına geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başlayıp 60 dakika süre aldığı oyunda Kartal’a 2-0 kazandığı maçta 1 gollük katkı yaptı. Vodafone Arena’da tam 60 gün sonra golle geri dönen Brezilyalı yıldız, formda görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’i sevindirdi.

Şimdiden 6 gole ulaştı

Beşiktaş’ın gelecek hafta Antalya’da başlayacak olan ikinci yarı kampına katılacak olan Talisca’nın, antrenman eksiğini kapatıp formasını yüzde 100 hazır olarak giymesi bekleniyor. Boluspor karşısında attığı golün ardından 10 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik istatistik yakalayan Talisca’nın, takıma geri dönmesiyle birlikte Kartal’ın hücum hattının daha fazla işlemesi bekleniyor. Sezon başında Portekiz ekibi Benfica’dan Milan’a giden Jose Sosa’nın boşluğunu doldurması için transfer edilen Sambacı, skorer özelliğini kullanıp Kartal’a büyük güç katmayı hedefliyor.

Başkent’te geri dönecek

Boluspor mücadelesinin ardından hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Talisca, “Şu anda takım olarak iyi bir dönemden geçmiyoruz. Bunun farkındayız. Ama inanıyorum ki, ikinci yarıda ilk maçtan itibaren herkes 2017’de başka bir Beşiktaş görecek” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun, Siyah-Beyazlılar’la Süper Lig’deki ilk karşılaşmasına 15 Ocak’taki Osmanlıspor deplasmanında çıkması bekleniyor. Ligde son olarak 28 Ekim’de Gençlerbirliği’ne karşı oynanan mücadelede görev yapan başarılı orta alan oyuncusu, Ankara’da bıraktığı formasını yine Başkent’te sırtlayacak.

MİNİ YORUM

Sosa’yı ikiye katlar

Beşiktaş’ın geçen sezon yaşadığı lig şampiyonluğunun mimarları arasında yer alan Jose Sosa, 31 karşılaşmada takımına 7 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı. Tangocu’nun ayrılığının ardından takıma kazandırılan Talisca, asistçi kimliğinden çok golcü özelliğini ön plana çıkaran isim olduğunu göstermişti. Yani şu anda tam da Kartal’ın aradığı futbolcu...

Boluspor maçındaki görüntüsüyle ikinci yarıda Beşiktaş’ın gol sorununa çözüm olacağını şimdiden ispatladı. Sezonun ikinci yarısında ilk 11’deki yerine dönüş yapacak olan Sambacı, Sosa’nın geçen sezonki asist sayısını yakalayamasa da skor olarak ikiye katlayacağının sinyallerini veriyor.