Yeni stoper kim olacak? Galatasaray transfer haberleri 11 Ocak Çarşamba

11 Ocak 2017 11:15

Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım şimdi gözünü stopere çevirdi. Ahmet Çalık dışında Vitor Hugo, Mamadou Sakho ve Vıda adaylar arasında. Peki bu transferlerde son durum ne? İç ve dış transferde neler yaşanıyor. 11 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri...



İŞTE STOPER ADAYLARI

VITOR HUGO - Chedjou’yu kadro dışı bırakan, Serdar Aziz ve Koray Günter’in de sakatlıkları nedeniyle elinde Hakan Balta ve Semih dışında stoperi kalmayan Galatasaray, bu hafta içinde kadrosuna en az 1 takviye yapmak istiyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen, teknik heyetten de tam not alan Vitor Hugo’dan Galatasaray’ın kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

MAMADOU SAKHO - Liverpool’dan ayrılması kesinleşen Mamadou Sakho, terör olayları nedeniyle İstanbul’a gelmeye sıcak bakmıyordu. Eğer Sakho bu doğrultuda ikna edilebilirse, en azından kiralama yöntemiyle 27 yaşındaki futbolcunun kadroya katılma ihtimali söz konusu. Ancak başta Sevilla olmak üzere bu transferde Aslan’ın çok sayıda rakibi var.

VIDA - Şu sıralarda Riekerink’in en çok istediği oyuncu. 1.84 boyunda olmasına rağmen hava toplarındaki etkisiyle bilinen Hırvat stoperin, savunmadaki en önemli sorunu çözeceği düşünülüyor. en önemli sorunu çözeceği düşünülüyor. Ancak Dinamo Kiev’de düzenli olarak oynayan 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli bir hayli yüksek. Ukrayna kulübünün kapıyı 10 milyon Euro’dan açtığı konuşuluyor.

KOLAROV BİTİYOR

Kadrodaki eksikler için dört bir koldan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rodrigues'ten sonra ikinci imzasını attırmaya çok yaklaştı. Manchester City forması giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İngiliz devi ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. City'nin İspanyol Menajeri Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve transfer görüşmeleri için izin verdiği Kolarov'a da 3 milyon Euro'dan 2.5 yıllık kontrat önerildi. Başarılı defans oyuncusu bu teklifi değerlendirmek için kısa bir süre istedi. (Sözcü)

MERAK ETMEYİN PODOLSKI'Yİ ALIYORUZ

Galatasaray’da Lukas Podolski ile yollarını ayırmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların “20 Ocak’a kadar kararınızı verin” restine Çinliler kısa süre içinde karşılık verdi. Beijing Guoan Kulübü, 32 yaşındaki Alman futbolcunun transferinde kararlı olduğunu yineledi ve belirtilen tarihten önce bu işi bitireceğini iletti. Böylece Galatasaray Lukas Podolski’yi 7 milyon euroya Çin kulübüne satacak. Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray’la temas kuran Çinliler resmi yoldan sarı-kırmızılılara tekliflerini bildirdiler. Çin ekibi, “Hiç merak etmeyin. Bugün 20 Ocak’a kalmayacak. Hem siz hem biz mutlu olacağız. Podolski’yi alıyoruz. Buna göre planlarınızı yapabilirsiniz” mesajını ilettiler.

BRUMA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Bruma ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Portekizli oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve anlaşma sağladı.

Yönetim, önümüzdeki sezondan başlamak üzere Bruma'nın sözleşmesini 3 yıl uzatacak. Bu sezon Galatasaray'dan 1.2 milyon Euro kazanan Bruma, önümüzdeki sezondan itibaren 2.5 milyon Euro kazanmaya başlayacak. Portekizli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları ve özel maddeler de bulunacak. (Ntvspor)

RODRIGUES KONYA'DA 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PAOK’tan transfer ettiği Garry Rodrigues, cumartesi günü Konya ile deplasmanda oynanacak maça ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Kanatlarda görev yapan Bruma ve Yasin’in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada, Rodrigues’in sol açık oynayacağı, diğer kanatta da büyük ihtimalle Josue’nin görev yapacağı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçen ve hem fiziksel hem de kondisyon açısından çok iyi durumda bulunan Hollandalı futbolcu, Bruma döndükten sonra ise sağ çizgiye geçecek.

KEŞKE GALATASARAY'I KABUL ETSEYDİM

FIFA'nın yerini alan "The Best" ödül töreninde bulunan Clarence Seedorf, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyip Çin'e gitmekle hata yaptığını söyledi, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum" dedi. (Milliyet)

ONTIVERO'NUN YENİ TAKIMI

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Lucas Ontivero'yu, Arjantin kulübü San Lorenzo'nun transfer etmek istediği öne sürüldü. İtalyan ve Avrupa basınında yer alan haberlerde; Lucas Ontivero için San Lorenzo'nun ciddi bir teklif yaptığı ve Ontivero'nun da San Lorenzo'nun Copa Libertadores'te oynaması nedeniyle etkilendiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşebileceği, Ontivero'nun menajerinin şu an görüşme halinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Oumar Niasse

2- Eduardo Wargas

3- Memphis Depay

4- Kerem Demirbay

5- Nuri Şahin

6- Mamadou Sakho

7- Jason Denayer

8- Sidiki Maiga

9- Martin Caceres

10- Ahmet Çalık

11- Eto'o

12- Egemen Korkmaz

13- Tarkan Serbest

14- Mehmet Ekici

15- Phakamani Mahlambi

16- Kaan Ayhan

17. Aleix Vidal

18. Garry Rodrigues

19- Pato

20- Vitor Hugo

GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Aurelien Chedjou

Karşılıklı olarak anlaşma sağlandı. Sözleşmesi fesh edilecek.

2- Salih Dursun

2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Antalyaspor ile anlaştı.

3- Hamit Altıntop

Sözleşmesi fesh edildi.

4- Birhan Vatansever

Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

5- Berk İsmail Ünsal

Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.

6- Kolbeinn Sigthorsson

Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sözleşmesi fesh edildi.

7- Cavanda

Beklentilerin altında kaldı. Son sakatlığının ardından gönderilmesi bekleniyor.

8- Josue

Emre Çolak'ın yerine transfer edilmişti. Kalitesini gösteremedi. Riekerink gönderilmesini istedi.

9- Yasin Öztekin

Galatasaray'da flaş bir kararla ikinci kez kadro dışı bırakıldı. Yasin ile Katar külüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.

10- Podolski

Çin'e transfer olması an meselesi..

11- Sneijder

Çin'den teklifler var ama ayrılmak istemiyor.