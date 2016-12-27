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Yeni Malatyaspor’un transfer listesi kabarık

TFF 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor’da yönetim transfer görüşmelerine hız verdi.


27 Aralık 2016 17:58


TFF 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor’da yönetim transfer görüşmelerine hız verdi.

Ligin ilk yarısını Göztepe’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer görüşmelerine hız verilirken, savunmaya yapılan Sezer Özmen takviyesinin ardından orta saha, sol bek ve forvet bölgeleri için de arayışların sürdüğü ifade edildi.

Sezer’in dışında sol bek, orta saha ve forvet almayı planlayan yönetim bu mevkiler için elini çabuk tutma kararı aldı. Devre arasında 4 ya da 5 oyuncu alacağı öğrenilen yönetimin, bir de yabancı oyuncu transferi yapacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde Beykan Şimşek, Gökhan Karadeniz, Yasin Palaz, Murat Akın ve Ergün Teber’in bulunduğu bildirildi. Bu oyuncularla anlaşma zemini arayacağı belirtilen sarı-kırmızılı yönetimin, Teknik Direktör İrfan Buz’un raporuna göre en az 3 oyuncu ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Devre arası kampı 2 Ocak’ta Antalya’da başlayacak

Öte yandan Boluspor maçının ardından 8 gün izin verilen Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların, 2 Ocak’ta Antalya Side’de toplanarak 10 gün sürecek devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.
Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmalarına sakatlığı düzelen kaleci Vedat Kapurtu’nun da katılacağı bildirildi.

Taraftarlar İstanbul'a karşı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in, “İnönü Stadı’nın durumundan dolayı ikinci yarı maçlarımızı İstanbul’da oynatma gibi bir düşüncemiz var” açıklamasına, sarı-kırmızılı taraftarlar sıcak bakmıyor.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz kulüp başkanımız ve yönetimimizin böyle bir düşünce içerisinde olmadığı inancındayız. İnönü Stadı’nın zemini toprak bile olsa her zaman bizim kalemizdir” dedi.

“Camiamız enerjisini yeni stadımızın bir an önce tamamlanması için harcamalı”

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’in ikinci yarısında oynayacağı müsabakaların İstanbul’da oynatılması düşüncesine karşı olduklarını belirten Soysal, “Biz o düşünceye karşıyız. Malatyaspor’un İstanbul’da oynama gibi bir lüksü olmaz. Ben inanıyorum ki başkanımız ve yönetimimiz de bu düşüncede değil. İnönü Stadı’nın zemini toprak bile olsa her zaman bizim kalemizdir. Yeni Malatyaspor’un iç saha performansına bakıldığında iç sahanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Burası bizim kalemizdir her zaman. Ben yönetimimiz ve camiamız enerjisini yeni stadımızın bir an önce tamamlanması için harcamalı. Eğer şampiyonluğa oynayacaksak, yeni stadımızı bir an önce açmamız lazım” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik gecesi düzenleyeceğiz”

Soysal, taraftar olarak önümüzdeki günlerde bir gece düzenleyeceklerini de ifade ederek, “Taraftarlar derneği olarak önümüzdeki günlerde birlik ve beraberlik gecesi düzenleyeceğiz. Gecemize Bakanımız Bülent Tüfenkci, Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve kulüp yönetimimizi davet edeceğiz. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağımız bu sezonda birlik beraberliğimiz de bu geceyle zirveye çıkar. Gecemizi 13 Ocak 2017 tarihinde Belediye Nikah Sarayı’nda yapacağız. Şimdiden tüm dostlarımıza duyurulur” dedi.
 

Kaynak: İHA

Etiket: yeni malatyaspor, adil gevrek



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