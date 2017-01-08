Yeni Malatyaspor’un performansı beğenildi

08 Ocak 2017 16:53

Evkur Yeni Malatyaspor’un hazırlık maçındaki performansı beğenildi. Antalya'da oynanan hazırlık maçında teknik direktör İrfan Buz takımın tamamına forma şansı verirken, yeni transferler ikinci yarıda oyuna girdi.

Murat Akça ve Dilaliba'nın attığı gollerle rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılarda özellikle yabancı oyuncuların performansı alkış aldı. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transferler Sezer Özmen ve Ahmet Aras, teknik direktör İrfan Buz tarafından ikinci yarıda forma şansı buldu.

Hazırlık müsabakasında özellikle sol bekteki eksikliğin göze çarpması teknik heyeti transfer konusunda yeniden harekete geçirirken, yönetimin bu bölge için Bilal Aziz'den haber beklediği öğrenildi.Eskişehirspor’da forma giyen futbolcunun kulübüyle anlaşması halinde Yeni Malatyaspor'a imza atacağı öğrenildi.