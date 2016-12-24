24 Aralık 2016, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor, Bolu'da gol olup yağdı!

İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 mağlup etti.


24 Aralık 2016 15:43


TFF 1.Lig'in 16. ilk yarının son haftasında Boluspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, Bolusspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un golleri 9, 18 ve 41. dakikalarda Eren Tozlu, 25' İrfan Başaran ve 71. dakikada Mickael Pereira'dan geldi. Bolsupor'un karşılaşmadaki tek golünü 14. dakikada Mamadou Diarra kaydetti.

Bu sonuçla 5 maç sonra galibiyetle tanışan Evkur Yeni Malatyaspor puanını 30'a yükseltti. Son 2 haftada 9 gol yiyen Boluspor ise 26 puanda kaldı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Boluspor'da Diarra kırmızı kart gördü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Boluspor: Erdi Yokuşlu (Dk. 60 Melih Ağa), Arapi, Diarra, Emre Kılınç, Özgür İleri (Dk. 46 Andre Santos), Peopon, Murat Yıldırım, Furkan Şeker, Hakan Arslan (Dk. 31 İsmail Yıldırım), Yusuf Emre Gültekin, Özgür Özkaya

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 76 Osman Fırat), Pereira (Dk. 73 Sinan Özkan), İrfan Başaran (Dk. 83 Mba), Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang, Murat Akça

Goller: Dk. 9, 18, 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 14 Diarra (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Diarra (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.11 Özgür Özkaya, Dk. 51 Andre Santos, Dk. 70 Murat Yıldırım (Boluspor), Dk. 27 Pereira, Dk. 45 2 Mehmet Sak, Dk. 51 Caner Arıcı ve Azubuike, Dk. 81 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)

Etiket: Yeni Malatyaspor, Boluspor



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