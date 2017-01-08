Yekta Kurtuluş Beşiktaş’ı şampiyon ilan etti

08 Ocak 2017 13:49

Galatasaray’da istediği kadar forma şansı bulamayan daha sonra sarı kırmızılılardan ayrılarak Sivasspor’un yolun ututan Yekta Kurtuluş, şu sıralar Antalyaspor’da kariyerini sürdürüyor. Fenerbahçe’yi evinde yendikleri maçta tek golün sahibi olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk favorin kim?

– Beşiktaş. Onlarla aynı otelde kamptayız. Aşçısı, masörü, futbolcusu, teknik heyeti, herkes aileleriyle gelmiş. Beşiktaş ailecek burada. Ve o aile ortamı Beşiktaş’ı şampiyon yapacak. İşin sırrı burada. Bir aile özlemi ile kamp yapmak var, bir de ailenizle birlikte hep beraber yapmak. Beşiktaşlı arkadaşlarımın yüzüne bakıyorum hepsi mutlu. Bu da onlar adına işi bitirmeye yeter.

Golün videosunu Sneijder’a yolladın mı?

– Evet… Sneijder da bana tekrardan geri dönüş yapıp Mert Çetin ile birlikte fotoğraf attı. Sadece Sneijder değil, o golümden ötürü Galatasaray’daki takım arkadaşlarım, oradaki çalışanlar herkes aradı beni tebrik etti. “Ayağına sağlık” dediler.

G.Saray’ın Kadıköy’deki şampiyonluğunda oradaydın. Nasıl bir geceydi?

– O şampiyonluk bence Kadıköy’de Galatasaray’ın 18 yıldır galip gelememesinden çok daha büyük olay. Her şeye bedeldir. Türkiye’de örneği yok. Dünyada da ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırıp şampiyonluk yaşayan takım çok azdır. O şampiyonluktan sonra Fenerbahçe’nin durumu da ortadaydı. Stat yandı, dışarısı yandı. O şampiyonluk, onlara büyük zarar verdi.