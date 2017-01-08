08 Ocak 2017, Pazar
> Futbol > Yekta Kurtuluş Beşiktaş’ı şampiyon ilan etti

Yekta Kurtuluş Beşiktaş’ı şampiyon ilan etti

Fenerbahçe'yi evinde yendikleri maçta tek golün sahibi olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.


08 Ocak 2017 13:49

Galatasaray’da istediği kadar forma şansı bulamayan daha sonra sarı kırmızılılardan ayrılarak Sivasspor’un yolun ututan Yekta Kurtuluş, şu sıralar Antalyaspor’da kariyerini sürdürüyor. Fenerbahçe’yi evinde yendikleri maçta tek golün sahibi olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk favorin kim?

– Beşiktaş. Onlarla aynı otelde kamptayız. Aşçısı, masörü, futbolcusu, teknik heyeti, herkes aileleriyle gelmiş. Beşiktaş ailecek burada. Ve o aile ortamı Beşiktaş’ı şampiyon yapacak. İşin sırrı burada. Bir aile özlemi ile kamp yapmak var, bir de ailenizle birlikte hep beraber yapmak. Beşiktaşlı arkadaşlarımın yüzüne bakıyorum hepsi mutlu. Bu da onlar adına işi bitirmeye yeter.

Golün videosunu Sneijder’a yolladın mı?

– Evet… Sneijder da bana tekrardan geri dönüş yapıp Mert Çetin ile birlikte fotoğraf attı. Sadece Sneijder değil, o golümden ötürü Galatasaray’daki takım arkadaşlarım, oradaki çalışanlar herkes aradı beni tebrik etti. “Ayağına sağlık” dediler.

G.Saray’ın Kadıköy’deki şampiyonluğunda oradaydın. Nasıl bir geceydi?

– O şampiyonluk bence Kadıköy’de Galatasaray’ın 18 yıldır galip gelememesinden çok daha büyük olay. Her şeye bedeldir. Türkiye’de örneği yok. Dünyada da ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırıp şampiyonluk yaşayan takım çok azdır. O şampiyonluktan sonra Fenerbahçe’nin durumu da ortadaydı. Stat yandı, dışarısı yandı. O şampiyonluk, onlara büyük zarar verdi.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'da son dakika! Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da son dakika! Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor

Kjaer'e rekor teklif!

Kjaer'e rekor teklif!

Galatasaray Arabistan yolcusu

Galatasaray Arabistan yolcusu


Sürpriz transfer!.. Wilfried Bony sezon sonuna kadar kiralanıyor
Olay Fenerbahçe iddiası!
''Çağırmazdım acil olmasa..''
Galatasaray'da Bruma depremi
Garry Rodrigues'i 300 bin Euro'ya aldırmadı
Beşiktaş'ta kalacaklar - gidecekler

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray'da son dakika! Garry Rodrigues bu a...


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay! Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay! - Mehmet Ekici - Aatıf takası Fenerbahçe'nin Sivasspor ile ...
Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı - Trabzonspor'un, Galatasaray'a Martin Caceres transferinde...
Galatasaray için son iddia: Jose Fonte Galatasaray için son iddia: Jose Fonte - Galatasaray'da stoper transferi konusunda henüz netleşmiş...
Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza - Beşiktaş'ta Samuel Eto'o transferinin gerçekleşmemesi son...
Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi - Aatıf sorunu çözülür çözülmez Fenerbahçe'ye imza atmayı b...
Zoran Tosic, gelecek hafta netleşecek Zoran Tosic, gelecek hafta netleşecek - Trabzonspor bir süredir takip ettiği CSKA Moskova'nın Sır...
Galatasaray, Nicolas Lombaerts'ı transfer ediyor Galatasaray, Nicolas Lombaerts'ı transfer ediyor - Rus basını Galatasaray'ın Zenit'te forma giyen Belçikalı ...
Garry Rodrigues'i 300 bin Euro'ya aldırmadı Garry Rodrigues'i 300 bin Euro'ya aldırmadı - Galatasaray'ın müstakbel transferi Garry Rodrigues ile il...
Emenike'nin yeni takımı Emenike'nin yeni takımı - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın kadroda gö...
Vitor Hugo için rakam belli oldu Vitor Hugo için rakam belli oldu - Brezilya'nın Lance gazetesi, Galatasaray'ın Vitor Hugo iç...