19 Ocak 2017, Perşembe

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Yavru Aslan İnegölspor’da

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Galatasaray'dan Volkan Pala ve Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’ı renklerine bağlarken, altyapıdan genç oyuncu Gökhan Kurumuş’u profesyonel kadroya dahil etti.


19 Ocak 2017 16:37

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Galatasaray'dan Volkan Pala ve Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’ı renklerine bağlarken, altyapıdan genç oyuncu Gökhan Kurumuş’u profesyonel kadroya dahil etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Serdar Nalcı, "Sezon arası transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde üç genç arkadaşımızla sözleşme imzalıyoruz. Galatasaray'dan forvet mevki oyuncusu Volkan Pala, Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Hamit Yıldırım ile sezonun sonuna kadar sözleşme imzalıyoruz. Ayrıca altyapımızdan Gökhan Kurumuş'u bugün profesyonel olarak takımımıza dahil ediyoruz. Forvet mevkiine de forvet transferi yaparak transfer defterini kapatacağız. İnşallah arkadaşlarımızla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi.

Galatasaray’dan transfer edilen Volkan Pala ise, "İnegölspor'a sezon ortasında geldik. Biraz beklentilerin arkasında kalmış bir takım olmuş. Kuruluşuna göre hedefleri çok yüksek bir takım. İnşallah ikinci yarı elimizden geldiğince iyi mücadele edip, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kasımpaşa’dan transfer Hamit Yıldırım'da, "Öncelikle İnegölspor'a geldiğim için çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldim. İnşallah play-off'a da kalırız ve sezonu güzel bir şekilde bitiririz. İki taraf içinde hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Altyapıdan İnegölspor A takıma yükselen Gökhan Kurumuş, "2004 yılında başladığım futbola 2017 yılında profesyonel imza atmış bulunmaktayım. Öncelikle altyapı hocalarıma çok teşekkür ederim. Üstümde çok emekleri var. İkinci devrede play-off için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Benimde takıma katkım olması için çalışmam gerekiyor. İnşallah ikinci devre İnegölspor'un hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. İnşallah play-off'a kalırız" dedi.
Konuşmaların ardından yeni transferler resmi sözleşmeye imza attılar.

Kaynak: İHA

Etiket: Yavru Aslan, İnegölspor



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