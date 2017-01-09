Yasin Öztekin'de son dakika!

09 Ocak 2017 11:04

Önceki gün İstanbul'a gelen ve yaptığı sözlü savunmayla affını dileyen Yasin için bizzat Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'le konuşan Özbek, takımda kalmasını istediği yönünde bilgi verdi. Özbek'in Yasin'e "verilecek cezayı kabul et. Öde. Sonra da idmanlara başla" cevabını verdi. Sözleşmesi gereği kazandığı 1.1 milyon euro'nun yüzde 10'undan fazla ceza kesilemeyecek olan Yasin'e 110 bin euro ceza kesilecek. Faizler silinecek. Alacaklarından bu rakam düşülecek. Yasin de idmanlara başlayacak..