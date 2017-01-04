04 Ocak 2017, Çarşamba
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Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu

Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunan 1860 Münih'in ilk transferinin Yasin Öztekin olacağını iddia etti.


04 Ocak 2017 01:20


Almanya'dan Kicker, Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.

1860 Münih'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Yasin Öztekin'e talip olduğu yazıldı.

1860 Münih'in yeni patronu Hasan İsmaik tarafından eline 100 milyon Euro'luk bir bütçe verilen Vitor Pereira'nın ilk transferinin Galatasaray'dan Yasin Öztekin olacağı iddia edildi.

Yasin'e verilen cezasının 8 bin Euro'su faiz

Galatasaray'da tam bir Yasin Öztekin krizi yaşanıyor... Jan Olde Riekerink'in verdiği rapor doğrultusunda kadro dışı bırakılan Yasin'e kesilen 128 bin Euro'luk ceza krize neden oldu. Cezanın 50 bin Euro'su daha önce ertelenen Adanaspor maçından kalma. 8 bin Euro'su ise 50 bin Euro'nun faizi. Cezanın geri kalan 70 bin Euro'luk kesimi ise Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden.

Yasin'in avukatından karşı atak

Yasin'in avukatı ise karşı atak yaptı. Sözleşmesi gereği savunması alınmadan ceza hayata geçirildiği ve kendisine tebliğ edildiği için cezanın hukuksuz olduğunu kulübe iletti. Cezanın iptal edilmesini istedi. 1.1 milyon euro kazanan Yasin'in sözleşmesinde kazandığı paranın yüzde 10'undan fazla cezanın kesilemeyeceği maddesinin yer aldığı sözleşme maddesini kulübe faksladı. Yapılan işin iki kez hukuksuz olduğunu iletti. Ayrıca futbolcunun tahsil edemediği 3 aylık alacağı olan 405 bin Euro'nun 65 bin Euro'yu bulan faizi içinde kulübe dava açma haklarının saklı tutulduğunu iletti.

Kaynak: Fotospor - Kicker

Etiket: yasin öztekin, galatasaray



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