20 Ocak 2017, Cuma

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Yanal ve Özdeş'in duygusal buluşması

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşması usta-kalfa kapışmasına sahne olacak.


20 Ocak 2017 15:03

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve bulunduğu yerden üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefleyen Trabzonspor'da, Kasımpaşa maçı duygusal anlara sahne olacak. Bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal, eski yardımcısı Kasımpaşa Teknik Direktör'ü Kemal Özdeş ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ve Kemal Özdeş, 2007-2009 sezonları arasında Trabzonspor’da birlikte görev yapmıştı.

İlk karşılaşmalarında galip çıkan olmadı
Trabzonspor Teknik Direktör'ü Ersun Yanal ile Kasımpaşa Teknik Direktör'ü Kemal Özdeş, ilk kez Trabzonspor - Balıkesirspor müsabakasında karşılaştılar. Bu karşılaşmada her iki taraf da birbirine üstünlük kuramamış ve maç 2-2'lik skorla bitmişti. İki teknik adam bu kez Trabzonspor - Kasımpaşa müsabakasıyla karşı karşıya gelecek.

Aynı puana sahipler
Trabzonspor ile Kasımpaşa bu sezon Spor Toto Süper Lig'de aynı kaderi yaşıyorlar. Bordo-mavililer 17 lig maçında 6 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, rakibi Kasımpaşa da aynı istatistiği elde etti. Bordo-mavililer 14 gol atıp 21 gol yerken, Kamıspaşa ise 20 gol atıp 25 gol yedi. 21 puana sahip olan iki takımın mücadelesinde kazanan bir adım öne geçecek.

Yolculuk yarın
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 18.haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için yarın İstanbul'a gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde zorlu maçın son taktik provasını yapacak olan bordo-mavililer, daha sonra uçakla saat 14:30'da İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: İha



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