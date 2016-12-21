Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 102-72 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Şeyhmus Melek
İstanbul Üniversitesi: Cado 23, Şaziye İvegün Üner 20, White 5, Gizem Yavuz 5, Hooper 13, İlayda Güner 6, Didem Nakaş, Ayşe Okul, Özlem Yenidünya
Yakın Doğu Üniversitesi: Carson 21, Vandersloot 23, Olcay Çakır Turgut 7, Eldebrink 9, Holingsvorth 22, Bahar Çağlar 5, Robinson 9, Duygu Fırat 4, Gizem Başaran 2, Berfin Satır, Emine Koç
1. Periyot: 15-25
Devre: 34-46
3. Periyot: 56-67
5 faulle çıkan: 36.43 Cado (İstanbul Üniversitesi)