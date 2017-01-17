Yabancı kuralı iki ismi Galatasaray'a getirecek

17 Ocak 2017 08:18

Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takıma katılmasıyla Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hızda bir forvet istedi. Bunun üzerine Levent Nazifoğlu'da, Çin'de çıkan yeni yabancı kuralı sonrasında yedek kalma olasılığı gündeme gelen Burak Yılmaz'n menajeri Ali Egesel'le bir araya geldi.

Pekin Gouan'ın Sunderland'den Jeremain Defoe, M.City'den Stevan Jovetic ve Chievo'dan Valter Birsa'dan birisiyle anlaşma yapmasının ardından forvet hattındaki Burak Yılmaz'dan vazgeçeceği iddia edilmişti. Ali Egesel, Nazifoğlu ile yaptığı ilk görüşmede kendilerine böyle bir bilgi gelmediği ama Burak'ın yedek kalmayacağını açıkladı.

G.Saray'ın bir süre Burak Yılmaz'ı takip edeceği ve buna göre son kararını vereceği bildirildi.

Gil, Galatasaray'a doğru

Galatasaray, Çin'e transfer yapamadı ama Çin'den transfer yapmayı kafasına koydu... stoper mevkisine bir takviye daha yapmak zorunda olan Galatasaray, Gil için bastırmaya başladı. Çin'de yeni çıkan yabancı kuralı sonrasında formasını giydiği Shandong takımında, Tardelli, Pelle ve Cisse'nin ardından 4'üncü yabancı konumuna düşen Brezilyalı stoper için kiralama teklifi yapıldı. Gil'in teklife sıcak baktığı Shandong'un da çıkan yabancı kuralı sonrasında transfere hayır demesinin zor olduğu bildirildi.