27 Aralık 2016 02:06

Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını vuran Wesley Sneijder, son 5 maçta 6 gole direkt etki yaptı. Bu süreçte 2 gol ve 4 asistle oynayan Hollandalı yıldızın yeniden doğuşunun arkasında ise İtalyan devi Milan’ın yattığı ortaya çıktı.

Snejder, La Gazzetta Dello Sport gazetesine yaptığı Milan açıklamasından sonra Başkan Dursun Özbek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Özbek, kendisini Milan'a vererek Jose Sosa'yı alabileceklerini, Milan'a gidip gitmemekte ne kadar ciddi olduğunu sordu.

Sneijder, Galatasaray'da mutlu olduğunu eşinin de İstanbul'da yaşamayı çok sevdiğini anlattı. Başkan Özbek ise bunda ne kadar ciddi olduğunu kendilerine göstermesini çünkü Milan'ın Sosa ile kendisinin takası konusunda istekli olduğunu söyledi. Sneijder'e devre arasına kadar süre tanıdı.

O görüşmeden sonra Sneijder, Galatasaray'da kalmak için kendisini göstermek adına yüksek performansla çalışmaya başladı.

Sneijder'den ''kaptanlık'' çıkışı

Öte yandan Alanyaspor maçında Selçuk İnan'ın oyundan çıkmasından sonra oyuna kaptan olarak devam eden Wesley Sneijder için bantın ne kadar önemli olduğu gördüğü sarı kartta ortaya çıktı. Hakem Halis Özkayha'nın Nigel De Jong'a kart göstermek için hamle yaptığı anda Sneijder bu duruma büyük tepki gösterdi. Hakem kendisine kart gösterince Sneijder kolundaki bandı çıkarıp, "ben bu takımın kaptanıyım. Kaptanım ben. Ben kaptanım" diyerek üst üste 4-5 kez tekrarladı. Bu pozisyon diğer Galatasaraylı oyuncuların da dikkatinden kaçmadı.