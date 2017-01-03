04 Ocak 2017, Çarşamba
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Wesley Sneijder için son dakika transfer gelişmesi

Hollanda'da yayın yapan bir spor dergisi olan Voetbal International, Wesley Sneijder hakkında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.


03 Ocak 2017 20:06


Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için Çin Süper Ligi'nin iki ekibi resmi tekliflerini yaptı. Bu iddia Hollanda'nın Voetbal International dergisine ait.

Adı uzun süredir Çin takımlarıyla anılan 32 yaşındaki oyuncu için teklif yapan takımlardan biri de milli oyuncu Burak Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Beijing Guoan. Haberde sarı-kırmızılıların Çin ekibiyle bu transferden dolayı iyi ilişkilerinin olduğu ve iki takım arasında ikinci transferin Sneijder olabileceği belirtildi.

Ancak Hollandalı yıldızın üst seviyede futbol oynamaya devam etmek istemesi sebebiyle Uzak Doğu’ya transferine şüpheyle yaklaştığı ve bu nedenle MLS'ten gelen birçok teklifi de reddettiği iddia edildi.

Haberin devamında Haziran 2018'e kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak isteyen takımların 7.5 milyon euro'yu da gözden çıkarması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Voetbal International

Etiket: sneijder, galatasaray



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