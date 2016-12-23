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Wenger'den Mesut açıklaması

Arsenal menajeri Arsene Wenger'e Mesut Özil'in yeni sözleşme için talep ettiği yüksek ücret soruldu.


23 Aralık 2016 16:01


Arsenalli futbolcu Mesut Özil'in yüksek ücret talebi Ada basınının gündeminden düşmüyor. Tartışmalara son olarak kulüp menajeri Arsene Wenger de katıldı.

Mesut Özil'i savunan Wenger, "Mesut insanların düşündüğünden daha çalışkan bir futbolcu. Gerçek şu ki biz bir takımız Mesut ve Sanchez ile birlikte topu geri kazanma işini çok iyi yapıyorlar. City maçında bu konuda bir zafiyet olduğunu kabul ediyorum. Topu hızlı bir şekilde geri kazanamıyorsak bunun bedeli ödüyoruz." dedi.

Arsenal kulübü 2018'de sözleşmeleri sona erecek Mesut Özil ve Alexis Sanchez ile uzatma kararı almıştı. İki futbolcuya da haftalık 200 bin sterlin önerildi. Ancak bu teklifi az bulan yıldız oyuncular sözleşme uzatmaya yanaşmamıştı.

Mesut ve Sanchez'in Arsenal'den haftalık 400 bin sterlin talep ettiği iddia ediliyor. Çin ekiplerinin Alexis Sanchez'e astronomik transfer teklifinde bulunduğu, Mesut Özil ile de eski kulübü Real Madrid ilgilendiği iddialar arasında...

Etiket: Alexis Sanchez Arsenal Mesut özil Arsene Wenger arsenal



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