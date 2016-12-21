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Volkan Demirel'i ateşleyen sözler

Fenerbahçe'de gelenek haline gelen takım toplantılarında yapılan eleştiriler Volkan Demirel'in performansını yükseltti.


21 Aralık 2016 00:01


Gençlerbirliği karşısında alınan 3 gollü galibiyete rağmen Fenerbahçe'de sahanın en iyisinin Volkan Demirel olması dikkat çekti...

Volkan Demirel'in formunun arkasındaki sırrın ise Pazar günü yenen takım yemeği olduğu ortaya çıktı. Teknik heyet veya herhangi bir yöneticinin katılmadığı yemekte tüm futbolcular eteklerindeki taşları döktüler.

Yapılan toplantıda her futbolcu birbirinin hatalarını, eksiklerini yüzüne vurdu. Volkan Demirel de kaptan olarak yaptığı konuşmada Salih, Stoch gibi bazı isimleri eleştirirken aldığı, ''kalemize gelen iki toptan birisi gol oluyor'' sözleri ise soğuk hava esmesine neden oldu.

Fakat Volkan Demirel bunu gurur meselesi yapmadı ve kendisinin daha iyi ve konsantre olacağı sözünü vererek açıklama yaptı.

''Galatasaray kazanamaz''

Fenerbahçe'de Pazar günü kritik bir toplantı daha vardı...

Geçen hafta bittiğinde Galatasaray'dan 4, Başakşehir ve Beşiktaş'tan 7 puan geride bulunan sarı-lacivertlilerde gündem 2010-11 sezonu oldu. Galatasaray'ın Osmanlıspor maçı öncesinde yapılan toplantıda Volkan Demirel, ''Beşiktaş kaybetti. Galatasaray'da bu akşam Ankara'dan 3 puanla çıkamaz'' diyerek iddialı sözler etti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: volkan demirel, fenerbahçe



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