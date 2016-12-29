30 Aralık 2016, Cuma
> Fenerbahçe > Volkan Demirel'e fidye tuzağında karar çıktı!

Volkan Demirel'e fidye tuzağında karar çıktı!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını fidye için kaçırma planı yaptıkları iddia edilen iki şahıs, 'üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde kesin, net ve inandırıcı delil' olmadığı gerekçesiyle beraat etti.


29 Aralık 2016 18:44


Fidye için Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını kaçırma planı yaptığı öne sürülen 2 kişinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya 2 tutuksuz sanık da katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki Volkan Demirel'i ise avukatı temsil etti. Duruşmada ifade veren sanıklardan Yalçın Çiçek, "Olay tarihinde diğer sanık Mustafa'nın çalıştığı yerde işe başladım. Bir ara ben tuvaletteyken Mustafa ile Şaban isimli bir şahsın Volkan'ın kızını kaçırma muhabbeti yaptıklarını duydum. Durumu kendisine sorduğumda Volkan'ın kayınpederini kaçırmayı planladıklarını, daha sonra fikir değiştirerek kızını kaçırmaya karar verdiklerini söyledi" dedi.

"VOLKAN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ, GÖRÜŞTÜK"

O sırada kendisinin yüklü miktarda borcu olduğu için zor durumda olduğunun bilindiğini söyleyen Çiçek, "Bana bu işi birlikte yapma teklifinde bulundu. Bunu duyunca kendisini konuyla ilgili konuşturup sesini kayda aldım ve Volkan'ın menajerine ulaştım. Birkaç gün sonra Volkan beni arayarak görüşmek istedi. Volkan ile görüştük" diye konuştu.

"SEN BU İŞİN NERESİNDESİN?"

Bunun üzerine mahkeme hakimi Kerim Zafer Bakay, "Sen bu işin neresindesin" diye sordu. Sanık Yalçın Çiçek, "Benim 3 çocuğum var. Olayı duyunca tüylerim diken diken oldu. Olayın aydınlanmasını istedim" diye yanıt verdi. Hakim Bakay tekrar sorarak, "Plan neydi?" dedi. Sanık Çiçek, "Ben olayın plan aşamasında bulunmadım. Mustafa, Volkan'ın şoföründen aracın güzergahını ve yavaşladığı yerleri öğrendiğini söyledi" dedi.

"ŞAKALAŞMAK AMACIYLA KONUŞTUK"

Diğer sanık Mustafa Gül ise, "Sanık Yalçın'ın beyanları gerçek dışıdır. Çok yalan konuşuyor. İş yerindeyken şakalaşmak amacıyla konuştuğumuz şeyleri gerçek gibi kurgulayarak müştekiden menfaat talep etmiştir. Beraatımı istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldığını ancak sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri yönünde kesin, net ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi.

HAKİM: CİDDİ DÜZEYDE KINANMAYI GEREKTİRİR EYLEMLER

Mahkeme Hakimi Bakay kararının ardından ise sanıklarla konuşarak, "Dosya kapsamı itibariyle her ikinizin de ciddi düzeyde kınamayı gerektiren eylemlerde bulunduğunuzdan kuşku yok. Ancak eylemleriniz hazırlık aşamasında kaldığı ve icra gerçekleşmediği için beraat kararı verdim" dedi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Volkan Demirel'in kızı Yade Demirel'in suç tarihi olan 5 Ocak 2016 tarihinde 1 yaşında olduğu belirtildi. Şüpheliler Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül'ün, Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidyeyi vereceğini düşünerek olay tarihinde mağdureyi kaçırma planı yaptıkları ifade edildi.

Demirel'in şüphelilerden şikayetçi olduğu ve şüphelilerin eylemlerini tamamlayamadan yakalandıkları için suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin üzerine atılı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçunu işledikleri belirtildi. 2 sanık hakkında 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Etiket: Fenerbahçe, Volkan Demirel



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!


İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'ye 2 yeni Hollandalı


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...