Volkan Demirel: Bizim bizden başka dostumuz yok

15 Ocak 2017 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe kendi sahasında lig sonuncusu Adanaspor karşısında şok bir puan kaybı yaşadı. Sarı Lacivertliler, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve sahada 2 puanı bıraktı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Adanaspor maçını değerlendirdi.

İşte tecrübeli file bekçisinin açıklamaları;

"Hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzla da olmazdı. Şampiyon olmak istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu. Kayseri, Alanya ve bu maç. Umuyorum ki önümüzde 17 hafta var, bunları telafi ederiz; tabii ki bu şekilde oynayarak değil. Hakem kararları da önemli. Biz hem hakemi, hem rakibi, hem herkesi yenmemiz lazım ki, şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok."