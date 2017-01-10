11 Ocak 2017, Çarşamba
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Vitor Pereira ile anlaşma tamam

Fenerbahçe, Bundesliga-2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira aleyhine açtığı usulsüzlük davasından vazgeçti...


11 Ocak 2017 00:23

Vitor Pereira'dan erken davranarak FIFA'ya giden ve bu yolla Portekizli teknik adamın tazminat almasının önüne geçmek isteyen sarı-lacivertliler büyük bir sürpriz yaptı. Davanın FIFA Uyuşmazlık Komisyonu'ndan görülmesini beklemeden davanın geri çekilmesi kararı alındı. Kararın alınmasından Pereira'nın avuktlarıyla yapılan karşılıklı görüşmelerde mutabakata varılmasının gösterildiği bildirildi. Fenerbahçe'nin Pereira dosyasını çok küçük bir tazminatla kapatmak için anlaştığı bildirildi.

Pereira yine esti gürledi

Bu arada Portekizli teknik adam Vitor Pereira, yeni takımı 1860 Münih'te verdiği demeçte, ''Benim adım Pereira... Bundesliga Dünyanın en iyi liglerinden birisi. Ben de orada olmak istiyorum. Taktik ve strateji düşünürüm ama ben duygusalım. Mutlu olduğumda dans ederim. Yeni bir takım yeni bir bebek gibirdi'' diyerek şovunu yaptı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, pereira


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