08 Ocak 2017, Pazar
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Vitor Hugo için rakam belli oldu

Brezilya'nın Lance gazetesi, Galatasaray'ın Vitor Hugo için yaptığı teklifi yazdı.


08 Ocak 2017 01:29

Brezilya'nın Lance gazetesi, Galatasaray'ın Vitor Hugo'nun haklarının yüzde 80'i için 5.5 milyon Euro'yu teklif ettiğini yazdı. Teklife ek olarak net olmayan bazı bonusların da olduğu iddia edildi.

Palmeiras'ın Hugo için Fiorentina'dan Ağustos ayında aldığı 7 milyon Euro'luk teklifi reddettikten sonra Galatasaray'dan gelen teklifin beklentilerin çok uzağında olduğu hatırlatıldı.

Vitor Hugo kimdir?

25 yaşındaki Vitor Hugo, Junior altyapısında yetişti. Santo Andre, Sport, Ituano, Ceara Sc, Tombense, Aerica MG gibi takımlarda oynadıktan sonra Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'a transfer oldu.

1.87 boyundaki Vitor Hugo, defansta güçlü fiziği ile rakiplerine nefes aldırmazken, hücumda da oldukça etkili.

Vitor Hugo kariyerinde 145 maça çıkarken, 14 gol atmayı başardı. Vitor Hugo'nun kornerlerde oldukça etkili olması dikkat çekiyor. Vitor Hugo'nun rövaşata ile bile golü olması oyuncunun hücum yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Vitor Hugo'nun Palmeiras ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayağını kullanan stoper oyuncunun transfermarkt değeri ise 4.5 milyon Euro.

Kaynak: Lance

Etiket: vitor hugo, galatasaray


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