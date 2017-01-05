05 Ocak 2017, Perşembe
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Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo açıklamalarda bulundu. Yönetim ise bu oyuncunun bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.


05 Ocak 2017 08:44


Vitor Hugo transferini çözüme ulaştırmak için Cenk Ergün, Brezilyalı stoperin Türkiye haklarına sahip olan menajer Hacı Doğancı ile beraber Sao Paulo'ya gitti. Palmeiras'ın 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Hugo için Galatasaray'ın önünde uzun bir yol var. Sarı-kırmızılılar öncelikle sambacının haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Sao Paulo kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Sao Paulo elindeki yüzde 50 için 3 milyon Euro'ya "evet" dedi. Ergün bu rakamı aşağı 2.5 milyon euro'ya çekmeye çalışıyor. Bu dönemde Palmeiras'a Doğancı aracılığıyla 3 milyon euro teklif edildi. Kapıyı 7 milyon Euro'dan açan Palmeiras bu rakama "hayır" dedi. Görüşmeler bir süre daha devam edilecek. Vitor Hugo için maksimum rakamın 6 milyon Euro olduğu ise gelen bilgiler arasında.

Hugo için verilen örnek Alex Telles

Vitor Hugo transferi için oldukça yüksek bir maliyetin altına girmeye hazırlanan Galatasaray'da verilen örnek Alex Telles... Hugo'nun da Telles gibi bir piyasası olduğu bu rakam verilse ve Brezilyalı oyuncu beklentileri karşılayamasa bile Hugo başka bir Avrupa kulübüne satılarak yine de zarardan kar edilebilir.

''Galatasaray'a gitmek isterim''

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo'ya Lance gazetesinden Thiago Ferri aracılığıyla ulaştık. Şu anda aileysiyle beraber Guaraci'de tatilde olduğunu belirten 25 yaşındaki stoper, "konuyla menajerim ilgileniyor... bir ilgi olduğunu basından okuyorum. Brezilya dışında oynama zamanımın geldiğini düşünüyorum. Menajerim bana şu ana kadar net bir bilgi vermedi. Palmeiras anlaşmaya varırsa Galatasaray'a gitmek tabii ki isterim. Tüm Brezilyalıların bildiği bir takım. Ben de sizin gibi gelecek haberleri bekliyorum. Güvenlik yönünden bir endişem yok. Ben Brezilyalıyım" diye cevap verdi.

Vitor Hugo'nun menajeri kafaları karıştırdı

Galatasaray'la adı anılan Vitor Hugo'nun menajeri Lucas Lages, "Türkler oyuncumu Kasım'da istemişti. Yeni bir teklifleri yok. Almanya, İtalya ve Portekiz'den de ilgilenenler var. Palmerias'la oturup konuşacak bir durum yok. Çünkğ bir teklif yok" diyerek kafaları karıştırdı.

BU TRANSFER ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Kaynak: Fotospor

Etiket: vitor hugo, galatasaray



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