07 Ocak 2017, Cumartesi
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Vinicius Santos Silva ve Charles Itandje, Adanaspor’da

Ara transferde kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden Adanaspor, Vinicius Santos Silva ve Charles Itandje'ı kadrosuna kattı.


07 Ocak 2017 17:16

Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen, son olarak Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinicius Santos Silva ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki Vinicius, "Köklü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada iyi işler yapmaya geldim. Takımda çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Itandje da Adanaspor’da

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor forması giyen deneyimli kaleci Charles Itandje da Adanaspor'a gelen bir diğer isim oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Charles Itandje ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. 2013-2014 yılında ilk Süper Lig deneyimini Konyaspor ile yaşayan başarılı kaleci, 2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Avrupa takımlarının da radarına girdi. Dünya Kupası'nın ardından Konyaspor'la yollarını ayırarak Yunanistan'ın PAOK takımına transfer oldu. Daha sonra Çaykur Rizespor ve son olarak Gaziantepspor formalarını giyen Kamerunlu yıldız, yeni takımına transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Adanaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiket: Adanaspor, Vinicius Santos Silva, Charles Itandje


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