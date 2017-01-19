19 Ocak 2017 17:30

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray Tottenham forması giyen Hollandalı golcü Vincent Janssen 'i gündemine aldı. Janssen geçen sezon Hollanda Ligi'nde Az Alkmaar formasıyla gol kralı olduktan sonra 22 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tutmuştu.

Vincent Janssen kimdir

Vincent Janssen 15 Haziran 1994 yılında Hollanda'nın Heesch kentinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbol kariyerine NEC/Oss takımının alt yapısında başlayan oyuncu 2015 - 2016 sezonun başında Almere City takımından AZ Alkmaar'a 400 bin avro karşılığında transferini gerçekleştirmiştir.

22 milyon euro'ya Tottenham'a satıldı

1 sezon Az forması giyen Janssen 49 maça çıktı ve 33 gol 4 asistle Hollanda Ligi'nde gol kralı oldu. 180 boyundaki golcü futbolcu bu performansının karşılığı olarak 22 milyon euro'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu.

Tottenham'da bu sezon beklentilerin altında kalan Janssen 23 maçta 3 gol 2 asistle oynadı.

Janssen'in Milli Takım kariyeri

Golcü futbolcunun Az Alkmaar'daki performansı ona milli takımın kapısını sonuna kadar açmıştır. 10 kez milli formayı giyen Janssen 4 kez gol atma başarı göstermiştir.

Janssen'in annesi Annemarie Verstappen de eski dünya şampiyonu yüzücüdür.