27 Aralık 2016 18:53

İlk kez Paris'te gerçekleşen Victoria's Secret Fashion Show 2016'da, altı ana tema altında toplam 82 farklı kombin izleyeceğiz.

Moda, fantezi ve eğlence dolu gecede bu sene izleyeceğimiz sanatçılar ise Grammy ve Altın Küre ödüllü Lady Gaga, 4 Grammy ödülüne sahip Bruno Mars ve 2 Grammy ödüllü The Weeknd.

Victoria's Secret Fashion Show 2016 yılbaşı gecesi 24:00'te TLC'de!

Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Karlie Kloss, Bella ve Gigi Hadid bu sene podyumu inletecek meleklerden bazıları…