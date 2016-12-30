Veli Kavlak, Beşiktaş'tan ayrılıyor

30 Aralık 2016 09:43

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli’nin sözleşmesi dondurulmuştu.

Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğre-nildi. Yönetimin, Veli’ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli’nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.