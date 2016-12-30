Ve Salih Uçan patladı: A'dan Z'ye yalan!

30 Aralık 2016 17:32

Sarı Lacivertli taraftarların çok şey beklediği Salih Uçan, son dönemlerde aldığı eleştirilere sert yanıtlar verdi. Kupa maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Uçan, ''Sezona çok iyi başladım ama ligde bir iki maç kötü oynadım. Tam o dönemde yeni hoca geldi ve sonuç odaklı futbol oynamak istedi. Onun ilk geldiği dönemler kötü oynayınca hoca beni kadronun dışında bıraktı.'' dedi.

Antrenmanlarda çalışmadığı konusunda eleştiri yapanlara da sitemde bulunan genç yıldız, ''Antrenman öncesinde, sonrasında her zaman çok çalışıyorum. 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' algısı yaratmaya gerek yok. Bana çalışmıyor diyenler Samandıra'ya kaç kez beni izlemeye geldiler? Elimden geleni yapıyorum ama kupada oynayıp ligde kadro dışı kalmak hoş olmuyor.'' ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarını da yalanlayan Salih,''Bu tarz haberlerden etkilenecek bir insan değilim. Hakkımda çıkan transfer haberleri A'dan Z'ye yalan. 'Kiralık gidiyor' diye haberler çıkıyor. Bize gelen herhangi bir teklif yok.''dedi.