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Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman?

Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman? Vatanım Sensin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin 11. bölüm neden yok? Kanal D 5 Ocak yayın akışı...


05 Ocak 2017 10:31


Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı? Vatanım Sensin 11. bölüm ne zaman? 

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin bu hafta tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Vatanım Sensin 11. bölümü gelecek hafta ekranlara gelecek. 

Vatanım Sensin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

05.30 Geniş Aile GENİŞ AİLE TEKRAR
07.00 İrfan Değirmenci ile Günaydın İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN CANLI
09.00 Magazin Extra MAGAZİN EXTRA
09.30 Renkli Sayfalar RENKLİ SAYFALAR
12.30 Kısmetse Olur KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM
16.45  Arka Sokaklar ARKA SOKAKLAR TEKRAR
18.45 Ana Haber Bülteni ANA HABER BÜLTENİ CANLI
20.00 Sağ Salim 2 SAĞ SALİM 2
22.30 Vatanım Sensin VATANIM SENSİN TEKRAR
01.00 Sağ Salim 2 SAĞ SALİM 2
03.30 Eğreti Gelin EĞRETİ GELİN

Vatanım Sensin 10. bölümde neler oldu?

Vatanım Sensin yayınlanan son bölümünde odak noktası Hilal oldu. Yunan askerleri tarafından hücreye atılan Hilal için verilen karar Azize’yi perişan ederken Cevdet, kızını kurtarmak için zor bir seçimin eşiğindeydi. Cevdet, kızı Hilal'i adeta kurşunların arasından geçerek kurtardı. Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen dizisi Vatanım Sensin'in son bölümünün ardından izleyiciler 11. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Yunan askerleri tarafından yakalanan Hilal, hücreye atılır. Hilal kendisi için verilecek kararı çaresizce beklerken Cevdet ve Azize, kızları Hilal'in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyunca sarsılır. Hilal'in tutuklanması, Cevdet'i kurtarmak adına Mehmet'i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur. Vasili'nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet'i kahreder. Öte yandan Vasili, kızını kurtarmak isteyen Cevdet'i zor bir karara zorlar Silahların yerini bilen Azize'nin Ölmez Hasan'dan Cevdet'e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

Kaynak: Fotospor

Etiket: vatanım sensin



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