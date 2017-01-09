09 Ocak 2017, Pazartesi
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Van Persie'yle özel görüşme!

Advocaat, tecrübeli forvetle özel görüşüp, “Sen en önemli oyuncum olacaksın. Kendine çok iyi bakmanı ve çok iyi hazırlanmanı istiyorum” dedi.


09 Ocak 2017 10:14

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Dick Advocaat takımın yıldız ismi Robin van Persie ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcudan ara kamp dönemini çok iyi geçirmesini isteyen Advocaat, belli başlı uyarılarda da bulundu.

Yıldız golcü ile görüşmesinde ligin ikinci yarısında çok zorlu dönemler olacağını ve bu dönemlerde takımın en önemli isminin kendisi olacağını ileten Advocaat, şu ana noktalara değindi:

ADANASPOR MAÇINDA SAHADA

“Sen ikinci devredeki mücadelemizde en önemli adamım olacaksın. Kendine çok iyi bakmanı ve çok iyi hazırlanmanı istiyorum.”

Advocaat’ın sözleri, ekstra çalışmalarla sezonun ikinci bölümüne hazırlanan Van Persie tarafından olumlu karşılandı ve Hollandalı oyuncu, hocasına güvence verdi. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen önleyici çalışmalar ile ikinci devreye hazırlanan Van Persie’nin, Adanaspor’a karşı forma giyebileceği öğrenildi. Oyuncunun takım içindeki toparlayıcı rolü de kampta perçinlendi.

PLAN RVP’NİN ÜZERİNE KURULU

Şu an için çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Van Persie’nin, takımı fiziksel açıdan yakalaması hedefleniyor. Yıldız golcünün kısa sürede takım ile çalışabileceği de belirtiliyor. Öte yandan teknik direktör Dick Advocaat’ın, tecrübeli forvetin ileride top saklama ve dağıtma özelliklerini kullanarak kanatlara atacağı paslarla beraber, hızlı bir oyun planı üzerinde durduğu belirtiliyor. Sezonun ilk yarısında Robin van Persie, 18 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı.

Kaynak: Hürriyet


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