21 Aralık 2016 01:00

Trabzon deplasmanında Martin Skrtel'den yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de bir başka sıkıntı da Robin van Persie'de yaşanıyor.

Hollandalı oyuncunun kasığında yaşadığı sakatlığın Trabzon deplasmanında oynamasına engel olacağı bildirildi. van Persie'nin kasığında yaşadığı sertleşmeye erken teşhis konulduğu ve bu sayede yırtık veya ödem yaşanmasının önüne geçilebildiği gelen bilgiler arasında.

Zor günlerin adamı Roman

Trabzonspor maçında Martin Skrtel'den cezası nedeniyle yararlanamayacak olan teknik direktör Dick Advocaat bir kez daha Roman Neustadter'e sarıldı. Advocaat'ın, Trabzon karşısına Roman'a stoperde şans vereceği fakat milli takımda zaman zaman stoper oynayan Mehmet Topal'la maç içinde değişiklikler yapabileceği de gelen bilgiler arasında.